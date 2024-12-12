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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 159 milyar 390 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın tarihi rezerv rekoru 1 Kasım 2024 tarihinde açıklanan 159 milyar 619 milyar olmuştu.

Merkez Bankasının rezervleri belli oldu

Rezervlerdeki haftalık yükseliş 1 milyar 652 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 64 milyar 919 milyon 850 bin dolardan 64 milyar 379 milyon dolara düştü.

Döviz rezervi ise 92 milyar 818 milyon 320 bin dolardan 95 milyar 11 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının rezervleri belli oldu

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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