Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın tarihi rezerv rekoru 1 Kasım 2024 tarihinde açıklanan 159 milyar 619 milyar olmuştu.

Rezervlerdeki haftalık yükseliş 1 milyar 652 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 64 milyar 919 milyon 850 bin dolardan 64 milyar 379 milyon dolara düştü.

Döviz rezervi ise 92 milyar 818 milyon 320 bin dolardan 95 milyar 11 milyon dolara yükseldi.