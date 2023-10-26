  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
‹ Önceki Haber ABD ekonomisi güçlü büyüdü ABD ekonomisi güçlü büyüdü Sonraki Haber › Merkez'den önemli adım! Krediye erişim kolaylaştırıldı... Bakan Şimşek'ten önemli yorum Merkez'den önemli adım! Krediye erişim kolaylaştırıldı... Bakan Şimşek'ten önemli yorum

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

26.10.2023 - 16:25 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri azalırken altın rezervleri arttı.

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 20 Ekim itibarıyla 740 milyon dolar azalış gösterdi. Bunun aksine altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar seviyesinde arttı.

Bir önceki hafta Merkez'in brüt rezervi 83 milyar 307 milyon dolarken brüt rezervleri 82 milyar 567 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara geldi.

Haberin Devamı

Bir önceki hafta 22 milyar 56 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 553 milyon dolara yükseldi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.706 Değişim: 0,58% Hacim : 104.061 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.501 27.10.2023 Yüksek 7.741
Açılış: 7.672
28,1715 Değişim: 0,04%
Düşük 28,0683 27.10.2023 Yüksek 28,5433
Açılış: 28,1607
29,7815 Değişim: 0,04%
Düşük 29,6551 27.10.2023 Yüksek 30,2162
Açılış: 29,7687
1.812,77 Değişim: 0,86%
Düşük 1.788,24 27.10.2023 Yüksek 1.826,05
Açılış: 1.797,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.