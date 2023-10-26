Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri azalırken altın rezervleri arttı.

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 20 Ekim itibarıyla 740 milyon dolar azalış gösterdi. Bunun aksine altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar seviyesinde arttı.

Bir önceki hafta Merkez'in brüt rezervi 83 milyar 307 milyon dolarken brüt rezervleri 82 milyar 567 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara geldi.

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Bir önceki hafta 22 milyar 56 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 553 milyon dolara yükseldi.

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