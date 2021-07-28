Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları yükseldi | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 97,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), tarafından, Haziran 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artarak 97,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 19,5 artarak 55,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7,8 artarak 40,5 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) haziranda bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 22,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 17,1 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

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Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 65,1 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 23,7 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 45 milyar dolar oldu.

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