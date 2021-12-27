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Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı

27.12.2021 - 11:59
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,43 TL ve euro kurunun seviyesi ise 12,95 TL şeklinde duyuruldu.

Geride kalan haftada düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başlamıştı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL ve Dolar ise alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL olarak açıklandı.


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