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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

22.11.2021 - 13:55
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 974 milyon lira verdi. İhaleye 63 milyar 490 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.


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