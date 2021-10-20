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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

20.10.2021 - 12:43
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi. İhaleye 104 milyar 55 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.


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