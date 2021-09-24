  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı
‹ Önceki Haber ECB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı ECB Başkanı Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı Sonraki Haber › Çin yasak getirdi! Kripto paralar sert geriledi Çin yasak getirdi! Kripto paralar sert geriledi

Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

24.09.2021 - 12:44
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 82 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira, 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile 21 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi. İhalelere toplam 225 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

1 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 19,68 olurken, 4 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz ise yüzde 19,67 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8573 Değişim: -0,11%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,8674
10,3954 Değişim: -0,32%
Düşük 10,3774 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
498,34 Değişim: -0,14%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 499,74
Açılış: 499,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.