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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

16.07.2021 - 12:31
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 70 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira, 30 Temmuz vadeli repo ihalesi ile 39 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi. İhalelere toplam 153 milyar 235 milyon liralık teklif geldi.

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27 Temmuz vadeli İhalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,86 seviyesinde, 30 Temmuz vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz yüzde 20,84 seviyesinde gerçekleşti.


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