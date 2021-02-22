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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

22.02.2021 - 13:29
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 74 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira, 4 Mart vadeli repo ihalesi ile 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhalelere toplam 149 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

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1 Mart vadeli İhalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde, 4 Mart vadeli ihalede basit faiz yüzde 17, bileşik faiz yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.


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