Merkez Bankası iki şirketin yetkilerini artırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izin kapsamını genişletti.

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (6493 sayılı Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen Ödeme hizmetlerini sunmasının onaylanmasına, anılan hizmetlerin ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye verilmiş olan faaliyet İzni kapsamına alınmasına karar verildi.