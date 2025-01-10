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Merkez Bankası iki şirketin yetkilerini artırdı

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#Merkez Bankası#Yetki#Ödeme Şirketi
Merkez Bankası iki şirketin yetkilerini artırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:01

TCMB, iki para ve ödeme hizmeti şirketinin faaliyet izin kapsamını genişletti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izin kapsamını genişletti.

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ’nin Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (6493 sayılı Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen Ödeme hizmetlerini sunmasının onaylanmasına, anılan hizmetlerin ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye verilmiş olan faaliyet İzni kapsamına alınmasına karar verildi.

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#Merkez Bankası#Yetki#Ödeme Şirketi

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