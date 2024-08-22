Mega Polietilen'in durumu belli oldu | Piyasa Haberleri

Halka açık olan ve konkordato ilan eden Mega Polietilen payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek.

Mega Polietilen payları için Borsa İstanbul kararını verdi. Konkordato ilan eden şirketin payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Payları Borsamız Ana Pazarı'nda işlem gören MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEGAP.E), 22/08/2024 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır."

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