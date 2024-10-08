LG ve Samsung'da hayal kırıklığı! Beklentileri karşılamadı

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Güney Kore'de Samsung'un ardından LG Electronics de üçüncü çeyrek için faaliyet karı beklentilerini duyurdu. LG Electronics, üçüncü çeyrek faaliyet karının %21 düşeceğini tahmin ederek, kazançların marjinal olarak artmasını bekleyen piyasa gözlemcilerini hayal kırıklığına uğrattı.

LG, yaptığı açıklamada, Eylül ayında sona eren çeyrekte faaliyet kârının bir önceki yılki 950,10 milyar won'a kıyasla 558,1 milyon dolara denk gelen 751,10 milyar won olarak gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu rakam FactSet tarafından derlenen 1 trilyon 24 milyar wonluk konsensüs tahminin çok altında kaldı.

LG Electronics, FactSet tarafından derlenen konsensüs tahmininin biraz altında kalarak gelirin %11 artışla 22,177 trilyon won'a yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

LG Electronics ön kazanç raporunda ek ayrıntı vermedi. Şirketin bu ayın sonunda nihai sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

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SAMSUNG'DA DA HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Samsung Electronics, üçüncü çeyrek için beklenenden daha kötü bir kar beklediğini bildirdi.

Samsung bugün yaptığı açıklamada, Eylül ayında sona eren çeyrek için faaliyet kârının yaklaşık 9,10 trilyon won olarak öngörüldüğünü ve geçen yılki 2,43 trilyon Kore wonuna göre %274'lük bir artışa işaret ettiğini söyledi. Ancak açıklanan kar beklentisi analistü tahminlerinin altında kaldı. Analistler 30 Eylül'de sona eren çeyrek için 11 trilyon 456 milyar won (7,7 milyar $) faaliyet kârı öngörüyordu.

Samsung'un çeyrek dönem gelirinin de 81,96 trilyon won (61 milyar $) olması bekleniyordu.

Samsung Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun da açıklamanın ardından nadir görülen bir özür yayınladı.

Samsung yaptığı açıklamada, Samsung'un bellek işinin performansının, mobil müşteriler tarafından yapılan envanter ayarlamaları ve Çinli bellek şirketleri tarafından eski ürünlerin artan tedarikini içeren "tek seferlik maliyetler ve olumsuz etkilerin" bir sonucu olarak düştüğünü belirtti.

Yuanta Securities Korea'da küresel varlık tahsisi başkanı Daniel Yoo, "Rakamlara bakalım - çok hayal kırıklığı yaratıyor" dedi. Samsung'un bel bağladığı PC ve akıllı telefonlarda kullanılan eski çiplere olan talebin dünya genelinde artmadığına da dikkat çeken Yoo, "Samsung bu pazar payını geçmişte gördüğümüz kadar agresif bir şekilde almıyor. Bence gördüğümüz en büyük sorun bu" dedi.

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Samsung Electronics'in Güney Kore borsasında işlem gören hisseleri yılbaşından bugüne %22 düşüş gösterdi. Şirket üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin resmi açıklamayı ay sonunda yapacak