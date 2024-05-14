Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde | Piyasa Haberleri

Küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde
Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde ABD hisse senedi endekslerinin çok az değişmesinin ardından küresel hisseler Salı günü yatay seyretti.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri önesi Avrupa borsaları Salı günü kısmen yatay bir seyir izliyor. Fransa'nın CAC 40 endeksi Salı günü erken işlemlerde yüzde 0,1'den az kayıpla 8.203,71 puana gerilerken, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 0,2 kayıpla 18.697,53 puana geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yaklaşık yüzde 0,2 artışla 8.428,44'e yükseldi.
ASYA BORSALARI
Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 Salı gününü yüzde 0,5 artışla 38.356,06 seviyesinde tamamladı. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.726,80 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.730,34 puana yükseldi.
Çin piyasaları, Biden yönetiminin Çin'den yapılan ithalata yönelik gümrük vergilerini artırmaya ilişkin beklenen açıklaması öncesinde yatay seyrediyordu. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 19.073,71 puana, Şangay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1'den az kayıpla 3.145,77 puana geriledi.
WALL STREET BORSALARI
Pazartesi günü S&P 500 endeksi yüzde 0,1'in altında düşüş yaşadı. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,2 düştü ve Nasdaq Kompozit endeksi yüzde 0,3 arttı.
PETROL FİYATLARI
Diğer işlemlerde, gösterge ABD ham petrolü, 17 sent kayıpla varil başına 78,95 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 18 sent düşerek varil başına 83,18 dolara geriledi.
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