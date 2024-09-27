Küresel piyasalarda son durum... Avrupa borsaları pozitif seyirde

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Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

ASYA PİYASALARI

Asya'da yeni işlem gününde Güney Kore ve Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir görülürken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuanlık (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

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Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,6'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Analistler, Çin'in ekonomik teşvik hamlelerinin ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, ülkedeki pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin'de sanayi karları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 17,8 düşüş kaydetti.

Japonya'da ise eylül ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 2,2 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, temmuz ayı öncü endeks 109,3 oldu.

Öte yandan, Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

İlk tur sonuçlarının ardından dün günü yatay seyirle 144,8 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 143,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 39.829 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 2.649 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 primle 3.083 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 yükselişle 20.481 puanda seyrediyor.

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Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 85.762 puanda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 526,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.271 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,293 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 34.490 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.760 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de 0,2 kazançla 11.97 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş"le sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

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Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Avrupa borsalarında ise dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişeleri varlığını koruyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği öngörülüyor.

ECB yetkililerinden gelen açıklamalar yakından takip edilmeye devam ederken dün ECB Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu açıkladı.

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ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise dün yaptığı açıklamada, Avro bölgesi ekonomisinin durgunlaştığını belirterek "Anketlerin ekonominin yavaşladığını ve işgücü piyasasında yumuşamaya dair artan işaretler olduğunu ancak piyasanın dayanıklı kalmaya devam ettiğini söyledi."

Günün geri kalanında Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.