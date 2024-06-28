Küresel piyasalarda bugün... Borsalar pozitif seyirde | Piyasa Haberleri

Asya borsaları pozitif seyrederken Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 18.301 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 8.232 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 primle 33.312 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.988 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.537 puanda bulunuyor.

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Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,0695 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları yeni güne yükselişle başladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasındaki gevşeme hızının ne büyüklükte olacağına ilişkin sinyallerin aranmaya devam ettiğini aktarak, ECB üylerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

ECB üyesi Peter Kazimir dün yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranlarında sakin bir yaz mevsimi beklediğini belirterek, bu yıl bir faiz indirimi daha beklenebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan büyüme verilerine göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüdü.

Analistler, bugün ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ASYA PİYASALARI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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Dolar/yen paritesi, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 160,78 seviyesinden tamamlarken, bugün 161,28'i test ederek yaklaşık son 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 160,94 seviyesinden işlem görüyor.

Ülkede Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı değişirken, Masato Kanda'nın yerine Atsushi Mimura atandı.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 2,1 artışla beklentileri aşarken, sanayi üretimi de mayısta aylık yüzde 2,8 artış kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin özellikle ülke para biriminin son 38 yılın en düşük seviyesine gerileridiği bu günlerde Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırması için alan sağladığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 39.557 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.797 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 2.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.750 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 79.438 puanda bulunuyor.

WALL STREET PİYASALARI

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde seçim belirsizliklerinin devam etmesiyle risk iştahının törpülendiğini ifade ederek, Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turunun pazar günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

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