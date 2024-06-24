Küresel piyasalarda bugün... Avrupa'da hisseler primli iken Asya'da düşüşte | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda bugün... Avrupa'da hisseler primli iken Asya'da düşüşte
Avrupa'nın ana borsaları Pazartesi günü yapılan açılış işlemleriyle istikrar kazandı. Asya hisseleri ise Pazartesi günü çoğunlukla düşüş yaşadı .
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
Londra'nın önde gelen blue-chip şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksi marjinal bir düşüşle 8.235,45 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.649,97 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,2 artışla 18.207,55 puana yükseldi
ASYA BORSALARI
Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.804,65 puana yükseldi ve Pazartesi günü Asya'da yükseliş kaydeden tek önemli borsa oldu.
Diğer yandan Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 17.893,33 puana düşerken Shanghai Composite endeksi yüzde 0,7 kayıpla 2.978,50 puana geriledi.
Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.733,70 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 2.766,13 puana geriledi.
PETROL FİYATLARI
ABD gösterge ham petrolü, 8 sent düşerek varil başına 80,65 dolara geriledi. Brent ham petrolü 5 sent düşerek varil başına 84,28 dolara geriledi.
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