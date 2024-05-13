Küresel piyasalarda Çin etkisi... Avrupa ve Asya karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Avrupa ve Asya borsaları Pazartesi günü haftaya karışık seyirle başladı.

Asya'da Çin'den gelen zayıf kredi verileri ve ABD hükümetinin Çin'in bir dizi ihracatına yönelik gümrük vergilerini artırmayı planladığı yönündeki haberler hisseler üzerinde ağırlık yarattı.

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,1 kayıpla 38.179,46 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi teknoloji hisselerinin satın alınmasının etkisiyle yüzde 0,8 artışla 19.108,78 seviyesinde tamamladı.

Haberin Devamı

Ancak Ulusal Büro, Çin'in enflasyon verilerinin art arda üçüncü ayda da yükselmesi ve fabrika mallarının maliyetini ölçen üretici fiyat endeksinin 19. ayda da gerilemesinin ardından Şangay Bileşik endeksi %0,2 düşüşle 3.148,02 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1'den az düşüşle 2.727,21 puana gerilerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi ise 1 puan artışla 7.750,00 puana yükseldi.

Tayvanlı Taiex, önde gelen bilgisayar üreticisi TSMC'nin Nisan ayında gelirinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttığını bildirmesinin ardından yüzde 0,7 oranında değer kazandı. Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,6 düştü.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa piyasalarında İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.444,23 puana yükseldi. Alman DAX endeksi 2,40 düşüşle 18.770,45 puana, Paris'teki CAC 40 endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 8.210,88 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü, 33 sent artışla varil başına 78,59 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 27 sent artışla varil başına 83,06 dolardan işlem gördü.1

Etiketler