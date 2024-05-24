Küresel piyasalarda bugün... Avrupa ve Asya hisseleri düşüşte | Piyasa Haberleri

Avrupa ve Asya hisseleri, Fed'in faiz indirimini erteleyeceğine dair endişelerin artmasının ardından Cuma günü geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimini erteleyeceği endişelerini artırmasıyla Avrupa borsaları Cuma günü açılışta düşüş yaşad.

Cuma günü Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 8.273,36 puana geriledi. Frankfurt DAX endeksi neredeyse yüzde 0,9 kayıpla 18.533,22 puana, Paris CAC 40 endeksi ise yüzde 0,6 kayıpla 8.054,19 puana geriledi.

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ASYA BORSALARI

Cuma günü Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 38.646,11 puana, Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 düşüşle 18.589,89 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 1,2 düşüşle 2.688,60 puana gerilerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1 düşüşle 7.734,30 puana indi.

Tayvan'ın Taiex endeksi Perşembe günü rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 0,2 oranında değer kaybetti.

WALL STREET

Perşembe günü S&P 500 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 5.267,84 puana gerileyerek Nisan ayından bu yana en keskin düşüşünü gerçekleştirdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi yüzde 1,5 düşüşle 39.065,26 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 16.736,03 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 10 sent artışla varil başına 76,97 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 14 sent artışla varil başına 81,50 dolara yükseldi.

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