Küresel piyasalarda bugün... Asya'da hissele yükselirken Avrupa borsaları karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Asya hisseleri, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Perşembe günü çoğunlukla yükseldi. Avrupa borsaları ise Perşembe gününe karışık seyirle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dün ABD enflasyonunun beklenenden düşük açıklanmasının ardından bugün Asya ticaretinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi, hükümetin Japon ekonomisinin Ocak-Mart çeyreğinde yıllık yüzde 2 oranında daraldığını bildirmesinin ardından yüzde 1,4 artışla 38.920,26'ya yükseldi .

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,5 artışla 19.355,77 puana yükselirken Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.118,40 puana geriledi.

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Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,7 artışla 7.881,30 puana, Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 0,8 artışla 2.753,00 puana yükseldi.

Tayvan'ın Taiex endeksi yüzde 0,7, Hindistan'ın Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa'nın ana borsaları, Asya ve Wall Street'teki kazanımların ardından Perşembe günü işlemlere başlarken farklılık gösterdi.

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.431,45 puana geriledi.

Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.228,99 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 artışla 18.877,12 puana yükseldi.

WALL STREET

Çarşamba günü S&P 500 yüzde 1,2 artışla rekor kırdı ve 5.308,15 puandan kapandı. Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksi yüzde 0,9 artışla 39.908,00 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,4 artışla 16.742,39 puana yükseldi ve rekor tazeledi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 32 sent artışla varil başına 78,92 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 30 sent artışla varil başına 83,05 dolara yükseldi.

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