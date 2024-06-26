  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Küresel piyasalarda bugün... Asya'da endeksler pozitif seyirde
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan iki şirkete izin çıktı Merkez Bankası'ndan iki şirkete izin çıktı Sonraki Haber › Türkiye'de yılın otomobili Togg oldu Türkiye'de yılın otomobili Togg oldu

Küresel piyasalarda bugün... Asya'da endeksler pozitif seyirde

26.06.2024 - 09:36 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Asya'da endeksler pozitif seyirde | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında endeksler Çarşamba günü pozitif bir seyir izledi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini, Asya'da ise piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Bununla birlikte, Avustralya'da enflasyonun beklentileri aşması ülke merkez bankasının tekrardan faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Haberin Devamı

Avustralya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık yüzde 4 yükselişle öngörüleri aştı. Beklenti enflasyonun yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michelle Bullock, politika faizini sabit bırakma kararı aldıkları son banka toplantısında faiz artışlarının tartışıldığına değinmişti.

Japonya tarafında ise dolar/yen paritesi yakından takip edilirken, parite Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha önce kura müdahale ettiği 160 seviyelerine yakın seyrediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise BoJ'un yıl sonuna kadar 2 kez faiz artırımına gitme ihtimali öne çıkıyor.

Öte yandan, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi, yavaşlayan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de etkisiyle yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere yönelmesinin ardından yüzde 2,22 seviyesine inerek son 12 yılın en düşük seviyesini test etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 39.700 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.790 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.962 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 18.117 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 78.390 puanda bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.608 Değişim: -0,68% Hacim : 15.989 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 10.595 26.06.2024 Yüksek 10.707
Açılış: 10.681
32,9989 Değişim: 0,38%
Düşük 32,8748 26.06.2024 Yüksek 33,0079
Açılış: 32,8748
35,3309 Değişim: 0,14%
Düşük 35,2447 26.06.2024 Yüksek 35,4051
Açılış: 35,2807
2.455,02 Değişim: 0,13%
Düşük 2.447,32 26.06.2024 Yüksek 2.462,84
Açılış: 2.451,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.