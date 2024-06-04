Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları düşüşte | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında endeksler gerilerken Hindistan'da hisseler sert düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Asya hisseleri Salı günü geriledi. Hindistan'da Sensex endeksi seçimlerde Başbakan Modi'nin beklenenden düşük sandalye elde etmesiyle yüzde 8'e kadar düştü.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 38.837,46 puana, Seul'deki Kospi endeksi de yüzde 0,8 kayıpla 2.660,69 puana geriledi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,5 artışla 18.494,28 puana yükselirken, Şangay Bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.076,96 puana indi.

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Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.740,80'e geriledi. Tayvanlı Taiex %0,8 kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa'nın ana borsaları, Asya ve Wall Street'teki düşüşlerin ardından Salı günü işlem başlangıcında geri çekildi. Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.238,38 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.971,27 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,3 kayıpla 18.551,51 puana geriledi.

WALL STREET

Pazartesi günü ABD borsaları karışık bir seyir izledi. &P 500, endeksteki hisselerin çoğunluğunun düşmesine rağmen yüzde 0,1 artışla 5.283,40 puana yükseldi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,3 düşüşle 38.571,03 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 0,6 artışla 16.828,67 puana yükseldi..

PETROL FİYATLARI

Salı günü erken saatlerde yapılan diğer işlemlerde ABD gösterge ham petrolü, varil başına 73,37 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 77 sent düşerek varil başına 77,59 dolara geriledi.

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