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Küresel piyasalar bu açıklamalara odaklandı

04.03.2021 - 09:27 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar bu açıklamalara odaklandı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski ve devam eden enflasyon endişeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oluyor.

Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığı belirtilerek, Kovid-19 aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğu bildirildi. Uluslararası Para Fonu da (IMF) negatif faiz oranlarına ilişkin yayımladığı raporda, "Düşük seviyedeki nötr reel faiz oranları dikkate alındığında, olumsuz yan etkileri olmasına rağmen birçok merkez bankası, er ya da geç negatif faiz oranı politikasını düşünmek zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkedeki özel sektör istihdamı, şubatta 117 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti. Pay piyasalarında tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,39'dan yükselişe geçerek tekrar yüzde 1,50 sınırına çıktı.

Avrupa borsalarında, dün otomotiv ve bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, tedbirlerin yeniden sıkılaştırıldığı İtalya'da, borsa negatif ayrıştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 geriledi.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü halin 2 hafta uzatılması gerektiğini söylemesinin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,15 değer kazanarak günü 1.531,05 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 7,4480'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4580 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığın aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
18.00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri
20.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması


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