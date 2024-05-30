Küresel borsalarda bugün... Asya ve Avrupa'da endeksler düşüşte | Piyasa Haberleri

Küresel borsalar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı tarihin belirsizliği nedeniyle düşüşteydi.

Avrupa borsaları, Asya'da ve faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalacağı endişeleri nedeniyle Wall Street'te yaşanan ağır kayıpların ardından Perşembe günü açılışta daha da düştü.

Londra FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.164,40 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.927,15 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 18.397,37 puana geriledi.

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ASYA PİYASALARI

Perşembe günü Tokyo Nikkei 225 endeksi %1,3 düşüşle 38.054,13 puana, Hong Kong Hang Seng endeksi ise %1,4 düşüşle 18.217,83 puana geriledi.

Şanghay Bileşik Endeksi ise erken kazançlarını bırakarak yüzde 0,6 kayıpla 3.091,68 puana geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi %0,5 kayıpla 7.628,20 puana, Seul Kospi endeksi ise %1,6 düşüşle 2.635,44 puana geriledi.

Tayvan'ın Taiex endeksi %1,4, Hindistan'ın Sensex endeksi ise %0,5 kayıp yaşadı.

WALL STREET

Çarşamba günü S&P 500 endeksi %0,7 düşüşle 5.266,95 puana geriledi. Dow endeksi yüzde 1,1 kayıpla 38.441,54 puana, Nasdaq endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,6 düşüşle 16.920,58 puana indi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 29 sent düşerek varil başına 78,94 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 35 sent düşerek varil başına 83,08 dolara geriledi.

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