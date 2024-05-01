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Küresel borsalara tatil etkisi

01.05.2024 - 11:14 | Son Güncelleme :
Küresel borsalara tatil etkisi | Piyasa Haberleri

Asya borsaları Çarşamba günü bölgedeki piyasaların çoğunun tatil nedeniyle kapalı olmasıyla düştü. Petrol fiyatları ise geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çarşamba günü Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi, ülkenin fabrika faaliyetinin Nisan ayında hafif bir daralma yaşamasının ardından yüzde 0,4 kayıpla 38.271,77 puana gerilerken, au Jibun Bank imalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayındaki 48,2'den Nisan ayında 49,6'ya yükseldi. 

Yen ise mücadeleye devam ediyor. Çarşamba günü ABD doları 157,74 yenden 157,88 Japon yenine yükseldi.

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Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.581,90 puana geriledi. Bölgedeki diğer borsalar Çarşamba günü İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı.

ABD BORSALARI 

Salı günü S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşerek 5.035,69 puandan kapandı. Mart ayı sonunda rekor kırdıktan sonra momentumu Nisan ayında tersine dönen endeks, bir noktada yüzde 5,5 değer kaybetti. 

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 1,5 düşüşle 37.815,92 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 2 kayıpla 15.657,82'ye geriledi.

PETROL FİYATLARI 

Tahvil piyasasında 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Çarşamba günü yüzde 4,61'den yüzde 4,69'a yükseldi.

Gösterge ABD ham petrolü 75 sent düşerek varil başına 81,18 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 65 sent kayıpla varil başına 85,68 dolara geriledi.

Döviz ticaretinde euronun maliyeti 1,0663 dolardan 1,0655 dolara düştü.


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