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Küresel borsalar yükselişte

01.07.2024 - 12:01 | Son Güncelleme :
Küresel borsalar yükselişte | Piyasa Haberleri

Asya endeksleri pozitif bir seyir izlenirken Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Uzmanlar, küresel pay piyasalarında Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ASYA PİYASALARI 

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI haziranda 51,8 ile beklentileri aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise imalat sanayi PMI aynı dönemde 50 ile tahminlerin altında kaldı.

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Öte yandan, Japon yeni dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesinde seyretmeye devam ederken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Para piyasalarında BoJ'un bu yıl iki faiz indirimine gitme ihtimalinin fiyatlandığını anımsatan analistler, bankanın temmuz toplantısında yüzde 62 ihtimalle 10 baz puanlık artış yapacağının fiyatlandığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.606 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.804 puandan günü tamamlarken, Hong Kong'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 2.991 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 79.374 puanda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI 

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.322 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 primle 33.727 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 11.080 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 artışla 7.641 puanda bulunuyor.

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Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen erken seçimin 1. turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesine karşın salt çoğunluğu sağlayabilmek için merkez veya sol partilerle ikinci turda işbirliği yapmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.


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