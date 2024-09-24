Küresel borsalar pozitif seyrediyor

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

ASYA BORSALARI

Asya tarafında yeni işlem gününde Çin Merkez Bankasının (PBoC) iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamasından ardından alış ağırlıklı seyir güç kazandı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurdu.

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çekti ayrıca PBoC'nin banka ve kredi kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarında da "yakın gelecekte" 50 baz puan azaltacaklarını belirtti.

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Faiz indiriminin, PBoC'nin ana politika faizi olan, 1 yıl vadeli borçlanma faizini (MLF) yüzde 0,3'e çekmesini beklediklerini ifade eden Pan, emlak kredileri ile kurumsal krediler için gösterge faizi işlevini yerine getiren 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) da yüzde 0,2 ve yüzde 0,25 azaltacağını öngördüklerini duyurdu.

Söz konusu adımla piyasaya yeterli nakit sağlanmasının amaçladığının altını çizen Pan, indirimin 1 trilyon yuan (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakmasının beklediklerini kaydetti.

Pan, ayrıca düşüşteki gayrimenkul piyasasını canlandırmaya yönelik bir tedbir olarak, mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yeni kredilerle aynı orana düşüreceklerini belirtti.

Bu adımla konut kredilerinde ortalama indirimin yüzde 0,5 düzeyinde olacağına işaret eden Pan, "Yeni politika, 50 milyon haneyi ve 150 milyon nüfusu etkileyecek. Yeni oranlar, hane halklarının kredi faizi harcamalarını yılda yaklaşık 150 milyar yuan (21,32 milyar dolar) azaltacak, tüketimin ve yatırımın canlandırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

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Pan, emlak kredileri için asgari teminat bedelinin birinci el konutlarda olduğu gibi, ikinci el konutlarda yüzde 15'e düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi PMI 49,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 53,9 ile güçlü kalmayı sürdürdü.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,2 değer kaybıyla 143,56 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 144,3 seviyesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,35 seviyesinde sabit bıraktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 38.007 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 primle 2.631 puanda kapandı.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 4,1 kazançla 2.862 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 artışla 18.952 puanda işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 84.865 puanda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 519,52 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 18.947 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,285 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 33.831 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.587 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kazançla 11.825 puandan işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Avro Bölgesi genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler ise devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustosta 42,4 olan imalat sanayi PMI, eylülde 40,3'e, hizmet sektörü PMI da 51,2'den 50,6'ya geriledi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustostaki 45,8 seviyesinden eylülde 44,8'e, 52,9 olan hizmet sektörü PMI da 50,5'e düşerek son 7 ayın en zayıf seviyesini gördü.

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İngiltere'de ise eylül ayı imalat sanayi PMI ise 52,5'ten 51,5'e, hizmet sektörü PMI da 53,7'den 52,8'e düştü.

Analistler, açıklanan PMI verilerinden alınan sinyallerin imalat sanayisinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesine karşın hizmet sektörünün hala güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ekonomideki bu durumun ECB'yi faiz indirimlerine büyük adımlarla devam etmeye yönlendirebileceğini kaydetti.

Günün geri kalanında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.