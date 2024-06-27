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Küresel borsalar karışık seyir izliyor

27.06.2024 - 11:14 | Son Güncelleme :
Küresel borsalar karışık seyir izliyor | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında Hindistan hariç negatif bir seyir izleniyor. Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

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Öte yandan, bugün Japon yeni, dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Japon yenindeki değer kaybı sonrası Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yaptığı açıklamada, ani ve tek taraflı hamlelere karşı dikkatli hareket etmesi nedeniyle para birimini savunmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 0,7 artışla 160,9 seviyesine çıkarak son 38 yılın en yüksek seviyesini test ederken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 160,4 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre, perakende satışlar mayısta yıllık bazda yüzde 3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 39.304 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.780 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 17.757 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 78.853 puanda bulunuyor.

AVRUPA PİYASALARI 

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen altında 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.197 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.216 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 33.517 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 10.990 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.620 puanda bulunuyor.

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Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranmaya devam ederken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks, para politikasını gevşetirken acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane de reel özel tüketimin, salgın öncesinde yapılan tahminlerin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyonun gevşemesi halinde daha fazla faiz indirimi gelir." dedi.

Öte yandan, analistler, Fransa'da 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimde, aşırı sağın olası başarısına yönelik endişelerin devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.


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