Küresel borsalar gerilerken Çin hisseleri hükümet kararı sonrası yükselişte | Piyasa Haberleri

Küresel borsalar Cuma günü çoğunlukla gerilerken, Çin'in sorunlu emlak piyasasını canlandırmak için yeni önlemlerin açıklanmasının ardından Çin borsaları yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin merkez bankası Cuma günü yaptığı açıklamada, diğer hamlelerin yanı sıra konut kredileri için gerekli peşinatları azaltacağını ve birinci ve ikinci ev alımlarında faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Açıklama sonrası Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,1 artışla 19.591,29 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1 artışla 3.154,03 puana yükseldi.

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Gayrimenkul geliştiricileri en büyük kazananlar arasındaydı.

300 milyar doların üzerinde borcu olan Çinli emlak firması China Evergrande Group'un hisseleri yaklaşık yüzde 18 artarken, tehlike altındaki bir diğer emlak holdingi China Vanke'nin hisseleri de yüzde 19,6 arttı.

Swissquote'tan İpek Özkardeskaya, emlak satışlarını yeniden rayına oturtmaya yönelik yenilenen çabaların Çin'de memnuniyetle karşılandığını, ancak emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırması halinde daha hızlı büyümenin dünyanın diğer bölgelerinde enflasyonu dizginlemeye yönelik çabaları yavaşlatabileceğini söyledi.

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 38.787,38 puana, Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.814,40 puana geriledi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 1 düşüşle 2.724,62 puana indi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa'nın erken saatlerinde Alman DAX endeksi yüzde 0,5 kayıpla 18.648,35 puana, Paris'teki CAC 40 endeksi ise yüzd0,5 düşüşle 8.147,13 puana geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.413,99 puana geriledi.

WALL STREET

Perşembe günü Dow endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.869,38 puana geriledi. Wall Street'te çok daha yaygın olarak takip edilen S&P 500 endeksi yüzde 0,2, Nasdaq kompoziti ise yüzde 0,3 düştü.

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PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü 20 sent artışla varil başına 79,43 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 34 sent artışla varil başına 83,61 dolara yükseldi.

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