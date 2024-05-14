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'Kükreyen kedicik' geri döndü hisseler sert yükseldi

14.05.2024 - 14:37 | Son Güncelleme :
'Kükreyen kedicik' geri döndü hisseler sert yükseldi | Piyasa Haberleri

'Roaring Kity' (kükreyen kedicik) hesabının yaptığı paylaşım ile oyun perakende firması GameStop ve sinema salonları zinciri AMC hisseleri yükselişe geçti.

3 yıldır paylaşım yapmayan sosyal medya hesabı 'Roaring kitty'nin (kükreyen kedicik) Pazar günü X.com üzerinden yaptığı paylaşım ile ABD'nin ünlü oyun perakende firması Game Stop ile sinema salonu zinciri AMC'nin hisseleri sert yükseldi. Roaring Kitty, üç yılın ardından oyun oynayan insan görseli paylaştı. Ardından 10 kadar çeşitli filmlerden görseller yayınladı. 

CNBC'deki habere göre oyun oynayan insan ve film paylaşımları üzerine dün Gamestop hisseleri yüzde 118 artarken AMC hisseleri yüzde 78 yükseldi. Bugün de ABD borsalarında erken işlemlerde GameStop hisseleri yüzde 51 yükselirken AMC hisseleri yüzde 58 arttı.  

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GAMESTOP ÇILGINLIĞININ ARKASINDAKİ İSİM 

Pandemi kısıtlamalarının etkisi ile online olarak oyun satın almaların iyice artmasıyla 2020 sonlarında oyunları fiziki formatlarda satan ABD'nin ünlü oyun perakende zinciri GameStop iflas noktasına gelmişti. Ancak 'Roaring Kitty' hesabını yöneten eski bir pazarlamacı olan Keith Gill'in fiziki oyun formatlarına yönelik çağrıları sonucu GameStop hisseleri o dönem bir anda yükselmiş Ocak 2021 tarihinde zirveye çıkmıştı. 


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