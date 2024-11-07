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Kredi kullanımı ve mevduatta artış var

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#Kredi#Mevduat#Banka
Kredi kullanımı ve mevduatta artış var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 14:05

BDDK verilerine göre, kredi kartı, kredi ve mevduat kullanımlarında geçtiğimiz hafta artış yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 43 milyar TL'den 15 trilyon 134 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 20 milyar TL'den 18 trilyon 26,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 871 milyar TL'den 1 trilyon 884,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 633 milyar TL'den 1 trilyon 677,2, milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 267,8 milyar TL'den 274,6, milyar TL'ye çıktı.

Veriler 1 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

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#Kredi#Mevduat#Banka

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