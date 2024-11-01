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Kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı

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#Banka#Kredi#Kredi Kartı
Kredi, kredi kartı ve mevduatlar arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 14:11

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi, kredi kartı ve mevduatlara ilişkin istatistikleri açıkladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz hafta krediler 14 trilyon 920,4 milyar TL'den 15 trilyon 43,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 952,9 milyar TL'den 18 trilyon 19,2 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 848,6 milyar TL'den 1 trilyon 870,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 602,1 milyar TL'den 1 trilyon 631,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 265,9 milyar TL'den 267,8 milyar TL'ye çıktı.

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#Banka#Kredi#Kredi Kartı

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