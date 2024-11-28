×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Kredi, kredi kartı kullanımı arttı, mevduat düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kredi#Mevduat#Banka
Kredi, kredi kartı kullanımı arttı, mevduat düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:04

BDDK'nın verilerine göre geçtiğimiz hafta kredi kartı ve kredi kullanımı artış yaşarken mevduatta gerileme görüldü.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun verilerine göre, krediler 15 trilyon 160,7 milyar TL'den 15 trilyon 231,4, milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 326 milyar TL'den 18 trilyon 275 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 893,5 milyar TL'den 1 trilyon 919,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 676,5 milyar TL'den 1 trilyon 688,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 280,3 milyar TL'den 281,5 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 22 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kredi#Mevduat#Banka

BAKMADAN GEÇME!