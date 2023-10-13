Kottan çıkarılmıştı! Patronu dahil 5 kişiye ceza | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 2020 yılında kottan atılan Mensa Sınai'nin patronu Faik Ulutaş ve yönetiminde bulunanlara yönelik ceza kesti. Cezaya neden olarak ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel nitelikteki kararına aykırı hareket edilmesi gösterildi.

2020 yılında Borsa İstanbul kotundan finansal rapor açıklamama, şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması ve kotasyon ücretlerini de ödememesi nedenleriyle çıkarılan Mensa'da yönetim kurulunda bulunanlara ceza kesildi.

Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yer alan bilgilere göre, yapılan incelemeler neticesinde Kurulun 09-12-2022 tarihli kararının gereğinin yerine getirilmemesi ve kurulun özel nitelikteki kararına aykırı hareket edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Faik Ulutaş'a 872 bin 282 lira, Ahmet Kestek'e 69 bin 783 lira, Mustafa Felekoğlu'na 69 bin 783 lira, İlyas Kaykal'a 69 bin 783 lira, Yekda Aydoğmuş'a 69 bin 783 lira idari para cezası uygulandı.

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