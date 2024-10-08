Konkordato ilan eden Mega Polietilen'den bilgilendirme

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Mega Polietilen, devam eden faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"19.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız ile Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Şirketimiz hakkında konkordato kararı ile birlikte, 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği kamuya duyurulmuştu.

Şirket ortaklarımızdan telefon, eposta veya sosyal medya üzerinden gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Şirketimiz hakkında verilen konkordato kararı, Şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla alınmıştır. Bu karar sonrasında, bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, diğer taraftan Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım işlemleri sebebiyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.

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Şirketimiz en önemli faaliyet konusu olan tekstilde üretimimiz yeni siparişler kapsamında hız kazanmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra, 2022 yılına pandemiye rağmen şirketimize kazandırdığımız boyahane ve apreleme tesisleri, bir taraftan kendi ürettiğimiz kumaşların boyamasına hizmet verirken, diğer taraftan dışarıya yapılan fason boyama hizmeti yoluyla, Şirketimiz cirosuna olumlu katkılar sağlamaktadır. 2023 yılı Aralık ayında açılışını yaptığımız hazır giyim tesisimiz ise alınan siparişlerin teslimi için faaliyetlerine devam etmektedir.

Tekstil sektörünün yanı sıra, diğer bir faaliyet konumuz olan EVA tesislerimizde de üretim faaliyetleri devam etmektedir.

Konkordato sürecinin etkisiyle, 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarımızın zamanında açıklanamayacak olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaparak ek süre talebinde bulunulmuş olup, 30.09.2024 tarihinde SPK tarafından kamuya açıklandığı üzere, ek süre talebimiz olumlu karşılanmıştır. Bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolarımızın kamuya açıklanması için yoğun çalışmalarımız devam etmektedir."