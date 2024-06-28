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Kısa vadeli faizlerde artış var! İşte en yüksek mevduat faizi...

28.06.2024 - 06:29 | Son Güncelleme :
Kısa vadeli faizlerde artış var! İşte en yüksek mevduat faizi... | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 100 bin liranın 1 aylık getirisi 4300 lira civarında gerçekleşiyor.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz kararı nedeniyle bankalar yüksek faiz vermeye devam ediyor. Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtirken mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.

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Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 55.63'ten faize bağladığı parasından 4287 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin 440 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin 881 lira faiz getirisi elde ediyor.

YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Nisan ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görülüyor. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uyguluyor.

Nisan ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

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Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

 


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