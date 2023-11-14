Kaleseramik'in fabrikasında geçici üretim durdurması | Piyasa Haberleri

Kaleseramik, Çan'daki tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeniyle 15 Kasım–15 Aralık arasında üretime ara verecek.

Kaleseramik, Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeniyle 15 Kasım–15 Aralık tarihleri arasında üretime ara verecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinde, rutin planlı bakım çalışmaları nedeni ile 15 Kasım – 15 Aralık tarihleri arasında üretime ara verilecektir.

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Bu dönemde, çalışanlarımız izin kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 15 Aralık tarihinde başlanması planlanmaktadır. Söz konusu dönemde satışların etkilenmemesi için gerekli stok ve sevkiyat önlemleri alınmış olup satış ve pazarlama faaliyetleri planlandığı gibi devam etmektedir.

Çan'daki frit üretim tesisinde ve Semedeli, Bandırma, Yerköy'deki diğer üretim tesislerimizde üretim devam etmektedir."

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