JP Morgan'ın karı yükseldi | Piyasa Haberleri

JP Morgan'ın karı yüksek faiz oranlarıyla verilen kredilerden dolayı yükseldi

JP Morgan Chase'in karı yüksek faiz oranlarının kredilerden elde edilen geliri artırmasıyla üçüncü çeyrekte yükseldi.

30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde JP Morgan 13,15 milyar dolar, hisse başına 4,33 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde 9,74 milyar dolar, hisse başına 3,12 dolar ile kar elde edilmişti.

JP Morgan'ın kazançları, Mayıs ayında First Republic Bank'ı satın alarak bilançosuna yaklaşık 173 milyar dolar kredi eklemesinden de destek aldı.

Banka, net faiz geliri yüzde 30 artışla 22,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti.