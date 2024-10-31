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Japonya faizi değiştirmedi

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#Japonya#Faiz#Piyasa
Japonya faizi değiştirmedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 08:54

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

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BoJ, para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Buna göre, oy birliği ile alınan kararla kısa vadeli faiz oranı yüzde 0,25 seviyesinde sabit bırakıldı.

Bunun yanı sıra, Banka, 2024 Ekim ayına ilişkin "Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporunu" yayımladı.

Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 ve ardından 2025 ve 2026 mali yıllarında yaklaşık yüzde 2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Görünüm riskleri açısından, Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatlarıyla ilgili yüksek belirsizliklerin devam ettiği aktarılan raporda, bunlara, yurt dışı ekonomik faaliyet ve fiyatlarındaki gelişmeler, emtia fiyatlarındaki gelişmeler ve yerel firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışları da dahil oldu ifade edildi.

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Raporda, firmaların davranışlarının son zamanlarda ücretleri ve fiyatları artırmaya doğru kaymasıyla, döviz kuru gelişmelerinin geçmişe kıyasla fiyatları etkileme olasılığının daha yüksek olduğu, risk dengesi açısından, ekonomik faaliyete yönelik risklerin genel olarak dengeli olduğu ve fiyatlara yönelik risklerin ise 2025 mali yılı için yukarı yönlü olduğu belirtildi.

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#Japonya#Faiz#Piyasa

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