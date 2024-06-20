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İşlemler bugün başlıyor! Yatırımcılar dikkat...

20.06.2024 - 07:09 | Son Güncelleme :
İşlemler bugün başlıyor! Yatırımcılar dikkat... | Piyasa Haberleri

Piyasalarda bayram tatili sona erdi. İşlemler bugün itibarıyla başlıyor. BİST geçtiğimiz haftayı pozitif kapatmıştı. Borsa İstanbul'da vergilendirme prosedürlerinin ertelendiğinin açıklanması hisse piyasalarına yükseliş getirmişti. Bayram tatili süresince işlem gören dolar ve altın tarafında da sınırlı yükselişler kaydedildi.

Türkiye bayram tatilinin son günlerine yaklaşırken piyasalar bugün itibarıyla yeniden işlemlere başlıyor.

Borsa İstanbul bayrama yüzde 0.76 oranında yükselişle 10 bin 471 puandan girmişti. Borsa İstanbul'a işlem vergisi getirileceğine yönelik haberlerin netliğe kavuşması ve vergi prosedürünün ertelenmiş olması BİST'i destekleyen ana unsur oldu.

Döviz piyasaları bayramda işlem görmeye devam etti. Dolar 32.5361 lira, euro 35.0651 lira, sterlin 41.4981 liradan işlem görüyor.

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Gram altın 2443 liradan, ons altın 2334 dolardan, Kapalıçarşı'da gram altın ise 2463 liradan alıcı buluyor.


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