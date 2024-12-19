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İş Bankası, Şişecam'ın büyük ortağı oldu

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#İş Bankası#Şişecam#Hisse
İş Bankası, Şişecamın büyük ortağı oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:02

İş Bankası, Şişecam payları ile ilgili 6,3 milyon TL nominal tutarlı alım yaptı

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Uzun zamandır fiyatı düşüş eğiliminde olan Şişecam'da İş Bankası 6.3 milyon TL nominal tutarlı hisse alışı gerçekleştirdi. 250 milyon lira seviyesinde yapılan alımla birlikte İş Bankası'nın Şişecam'daki payı yüzde 51.43'e ulaştı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"18.12.2024 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26 - 41,82 TL fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır.

Yönetim kontrolüne sahip olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Şirkette sahip olduğu toplam % 0,05 oranındaki paylar da Ortaklığımızın kontrolü altındadır."

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#İş Bankası#Şişecam#Hisse

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