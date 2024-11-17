İrlanda'nın not görünümü yükseldi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, İrlanda'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-"den "AA"ya çıkarıldı. Yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

İrlanda'da kurumlar vergisi tahsilatlarındaki aşırı performansın, rekor düzeyde mali fazlaya yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Bir avuç yabancı sermayeli firma, hükümetin son dönemdeki yüksek gelir artışına orantısız bir katkıda bulunuyor; buna Apple Inc.'den alınan bir defaya mahsus vergi tahsilatı da dahil." denildi.

S&P Global, hükümetin cari harcamaları artırmak yerine, elde ettiği geliri mali tamponları yeniden inşa etmek için kullanmasını ve İrlanda'nın küçük ve açık ekonomisinin dayanıklılığını desteklemesini beklediğini belirtti.

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S&P Global, 2024-2027 döneminde ekonomik büyümenin ağırlıklı olarak tüketim ve kamu harcamaları kaynaklı olmak üzere ortalama %2,2 olmasını bekliyor.



FITCH NOTU TEYİT ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise İrlanda'nın kredi notunu teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.