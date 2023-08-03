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İngiltere faizi artırdı

03.08.2023 - 14:05 | Son Güncelleme :
İngiltere faizi artırdı | Piyasa Haberleri

İngiltere Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı ve yüzde 5,25'e yükseldi.

Enflasyonla mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı. Faiz böylece yüzde 5,25 oldu.


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