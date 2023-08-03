İngiltere faizi artırdı | Piyasa Haberleri

Enflasyonla mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırdı. Faiz böylece yüzde 5,25 oldu.

İngiltere Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırdı ve yüzde 5,25'e yükseldi.

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