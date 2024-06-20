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İngiltere faize dokunmadı

20.06.2024 - 14:04 | Son Güncelleme :
İngiltere faize dokunmadı | Piyasa Haberleri

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 5.25'te sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %5,25 seviyesinde kaldı. Ekonomistler de faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş açıklamıştı.

BoE'nin faiz değiştirmeme kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve Swati Dhingra, bir önceki toplantıda olduğu gibi 25 baz puan indirim yönünde oy kullandılar. Piyasalarda da faiz kararının 2'ye karşı 7 oyla alınması bekleniyordu.

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BoE Para Politikası Kurulu, şu ana kadar üst üste 7 toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu BoE'nin bir sonraki toplantısında faiz indirimini gitmesini bekliyorlar. 

Açıklamada, "PPK, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için ekonomik verilerin gerektirdiği şekilde para politikasını ayarlamaya hazır olmaya devam ediyor. Bu nedenle, işgücü piyasası koşullarının altında yatan sıkılığa, ücret artışına ve hizmet fiyat enflasyonuna ilişkin bir dizi önlem de dahil olmak üzere, ekonominin tamamında kalıcı enflasyonist baskıların ve dayanıklılığın göstergelerini yakından izlemeye devam edecek. Ağustos tahmin turunun bir parçası olarak Komite üyeleri mevcut tüm bilgileri ve bunun enflasyonun kalıcılığından kaynaklanan risklerin azaldığı değerlendirmesini nasıl etkilediğini değerlendirecek. Bu temelde Komite, Banka Oranlarının mevcut seviyesinde ne kadar süre korunması gerektiğini inceleme altında tutacaktır. " denildi.

İngiltere'de en son Mayıs ayı için açıklanan enflasyon %2,0 olurken, çekirdek enflasyon %3,5 olarak gerçekleşti.


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