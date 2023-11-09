İki şirketten kar payı avansı dağıtma kararı | Piyasa Haberleri

Alarko Holding ve Enka İnşaat, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladıkları kardan avans dağıtacak.

Enka İnşaat, 2023 yılının ilk 9 ayında elde ettiği kardan nakit kar payı avansı dağıtma kararı aldı.

1 TL nominal değerli hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,45 TL olarak olarak ödenecek olan nakit kar payının dağıtımına 3 Ocak 2024 tarihinde başlanacak. Kar payı ödemeleri 5 Ocak 2024 tarihinde hissedarların hesaplarına geçecek.

Enka İnşaat'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

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"Yönetim Kurulu, 28.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2023-30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 3.000.000.000.- TL'sının 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 03.01.2024 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 50,00 net % 45 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

3. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.

ALARKO DA KAR PAYI VERİYOR

Alarko Holding, 2023 yılının ilk 9 ayında elde ettiği kardan nakit kar payı avansı dağıtma kararı aldı.

1 TL nominal değerli hisse başına brüt 0,23 TL, net 0,207 TL olarak ödenecek olan nakit kar payının dağıtımına 15 Kasım 2023 tarihinde başlanacak. Kar payı ödemeleri 17 Kasım 2023 tarihinde hissedarların hesaplarına geçecek.

Alarko Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 29.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

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01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 100.050.000,-TL'sinin ("brüt"), 435.000.000,-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 15.11.2023 tarihinden itibaren hisse başına brüt %23, net %20,70 oranında ‘Kar Payı Avansı'dağıtılmasına karar verilmiştir.

3.Satırdaki Net Dönem Karı:Ortaklığın net dönem karı 9.190.499.480,-TL olup, bu tutara dahil olan 295.668.962,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 8.894.830.518,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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