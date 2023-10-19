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İki şirketin sermaye artırımına onay

19.10.2023 - 06:38 | Son Güncelleme :
İki şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama'nın bedelsiz ve Marmaris Altınyunus'un tahsisli sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 400 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 600 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar TL'ye çıkacak.

MARMARİS ALTINYUNUS'UN TAHSİSLİSİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ'nin pay ihracını onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1 milyon 451 bin 555 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 5.515.536 TL olan sermayesi artırım sonrası 6.967.091 TL'ye çıkacak.

Açıklamada, "Kurulumuzun 28.09.2023 tarih ve 2023/58 sayılı Bülteni’nde ilan edilen satış tutarının Şirket talebi üzerine 1.200.000.518,50 TL olarak güncellenmesi suretiyle ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Ana Pazarında işlem gören Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ’nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 5.515.536 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul AŞ tarafından belirlenen 826,70 TL işlem fiyatı üzerinden toplam 1.200.000.518,50 TL satış bedeli karşılığı 1.451.555 TL nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Koç Holding AŞ’ne satılacak nama yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "


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