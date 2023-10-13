İki şirketin halka arzına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, iki şirketin halka arz başvurusunu onayladı. TAB Gıda ve Vera Konsept halka arz olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

VERA KONSEPT GYO DA HALKA ARZ OLUYOR

SPK, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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