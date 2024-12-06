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İki şirket daha halka arz oluyor

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#Halka Arz#SPK#BİST
İki şirket daha halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:41

Sermaye Piyasası Kurulu, Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetim'in halka arzına onay verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 100 milyon TL olan mevcut sermayesini bedelli 118 milyon TL'ye çıkarırken oluşan 18 milyon TL paylar ile Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin mevcut ortağı ASV Holding AŞ’nin sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 28 milyon TL payı halka arza edecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇAĞDAŞ CAM DA HALKA ARZ OLACAK

SPK, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 137 milyon TL olan mevcut sermayesini bedelli 168 milyon TL'ye çıkarırken oluşan 31 milyon TL paylar ile mevcut ortaklardan Ömer Seyfetdin Pirinç'in sahip olduğu 11 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 42 milyon TL payı halka arza edecek.

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1 TL nominal değerli paylar 20,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

 

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#Halka Arz#SPK#BİST

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