İki hissede kredili işlem yasağı

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Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Agrotech Teknoloji ve Birikim Varlık Yönetim payları 19/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AGROT.E ve BRKVY.E payları 19/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."