İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

İngram Bilişim ve Tarkim paylarında 18 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İngram Bilişim ve Tarkim paylarında 19/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INGRM.E ve TARKM.E paylarında 19/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."

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