İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Yeni halka arz olan Baydöner ve Enerya Enerji paylarında 4 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Baydöner ve Enerya Enerji paylarında 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BYDNR.E ve ENERY.E paylarında 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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