  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı
‹ Önceki Haber BDDK'dan kredi sistemine ilişkin önemli düzenleme BDDK'dan kredi sistemine ilişkin önemli düzenleme Sonraki Haber › Körfez'den para akıyor! 1.5 trilyon doları kontrol etmeye başladı Körfez'den para akıyor! 1.5 trilyon doları kontrol etmeye başladı

İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

05.09.2023 - 07:04 | Son Güncelleme :
İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Yeni halka arz olan Baydöner ve Enerya Enerji paylarında 4 Ekim seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Baydöner ve Enerya Enerji paylarında 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BYDNR.E ve ENERY.E paylarında 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.236 Değişim: 1,16% Hacim : 156.724 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.090 05.09.2023 Yüksek 8.236
Açılış: 8.161
26,7850 Değişim: 0,10%
Düşük 26,5449 05.09.2023 Yüksek 26,8237
Açılış: 26,7587
28,7228 Değişim: -0,44%
Düşük 28,4520 05.09.2023 Yüksek 28,9347
Açılış: 28,8508
1.659,43 Değişim: -0,54%
Düşük 1.644,33 05.09.2023 Yüksek 1.670,20
Açılış: 1.668,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.